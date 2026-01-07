Durante la conferenza stampa riservata ai giornalisti inglesi, Pep Guardiola ha parlato del mercato di gennaio e delle emergenze alle quali dovrà far fronte l'allenatore del Manchester City, reduce dal brutto infortunio di Gvardiol, ennesimo stagionale. Defezioni che non cambiano i piani del club di Manchester che, come spiegato dal tecnico catalano, non richiamerà il difensore Manuel Akanji, in prestito all'Inter. A fare il punto è Fabrizio Romano che sul suo canale Youtube ha chiarito la situazione legata allo svizzero.

Guardiola ha annunciato, senza nascondersi, che il rientro a gennaio di Akanji dal prestito all'Inter non rientra nelle intenzioni e nei piani dei Citizens, che per l'emergenza in difesa del momento, evidentemente cercheranno soluzioni differenti. Il rientro di Manuel a Manchester non è mai stata un’opzione, come ha spiegato l'esperto di mercato, che ha ricordato la formula economica dell'affare Akanji-Inter. I nerazzurri vantano l'obbligo di riscatto in caso di Scudetto fissato intorno ai 15 milioni, ma a prescindere dall'obbligo le intenzioni dei milanesi sono quelle di andare avanti con l'ex City e tenteranno di trattenerlo anche a fine stagione.