Né Torino né Inter: Kristjan Asllani chiuderà la stagione in una terza squadra. Lo annuncia il Corriere dello Sport che spiega: "Il trasferimento in maglia granata dell’albanese non è andato come previsto. Ormai è considerato fuori dal progetto, come ha fatto capire il ds del Toro, Petrachi. Tanto vale quindi trovargli un’altra sistemazione. È interesse anche del club nerazzurro, che vuole evitare di veder crollare il suo valore".

Si lavora a una soluzione per l'immediato, ma niente estero per volere dello stesso Asllani.