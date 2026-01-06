Via libera per i tifosi del Pisa, che il prossimo 23 gennaio potranno recarsi a San Siro per assistere al match di campionato contro l'Inter. A stabilirlo è la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha preso in esame anche il match di San Siro nell’ambito delle valutazioni sui profili di rischio del prossimo turno. Nel documento ufficiale, il confronto tra Inter e Pisa viene indicato come gara “non caratterizzata da profili di rischio”, una valutazione che esclude l’adozione di misure organizzative particolari e apre di fatto alla possibilità per i tifosi nerazzurri di seguire liberamente la squadra in trasferta.

La determinazione chiarisce infatti che, per le partite ritenute prive di criticità, non vengono suggerite limitazioni alla vendita dei biglietti né obblighi legati a programmi di fidelizzazione. Una linea che, nel caso specifico di Inter-Pisa, consente ai sostenitori del club toscano di organizzare la trasferta senza vincoli aggiuntivi rispetto alle normali disposizioni di accesso allo stadio.