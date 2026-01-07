Il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan presenta così il match di questa sera contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna pensare alla partita di stasera perché affrontiamo una buona squadra, che sa giocare a pallone e crea difficoltà. Siamo qui per giocare bene e portare a casa i tre punti, poi penseremo al Napoli”.

Ti stai gestendo un po’ di più rispetto allo scorso anno, cosa devi cambiare nella tua preparazione?

“Non cambia niente, siamo tutti qua ad aiutare la squadra, chi gioca e chi no. Siamo in 25, io sono qui ad aiutare la squadra allenandomi bene e giocando perché l’infortunio mi ha frenato un po’. Mi sto riprendendo e spero di giocare di più”.