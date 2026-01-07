Il premio 'Rising Star Of The Month' di dicembre è stato assegnato a Rasmus Hojlund. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Hellas Verona, in programma tra poco, alle ore 18.3, allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1° gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 17ª della Serie A Enilive 2025/2026.

"Un dicembre straordinario, con quattro gol in tre partite, ha consacrato Rasmus Hojlund come Rising Star del mese - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. La sua carriera, già ricca di esperienze ad alto livello con oltre 200 presenze tra i professionisti, fa quasi dimenticare che parliamo di un ragazzo ancora giovanissimo, con ampi margini di crescita. Il lavoro di Antonio Conte e del Napoli stanno esaltando al meglio le sue qualità, aggiungendo alle caratteristiche di centravanti di manovra anche la concretezza di un grande bomber".