Il Principato di Monaco ospiterà il prossimo 24 gennaio la sesta edizione della Fight AIDS Cup allo Stadio Louis II, nell'ambito del prestigioso Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Questo importante evento benefico vedrà ancora una volta i Barbagiuans di Monaco sfidare il Cirque FC, in uno spirito di sport, spettacolo e solidarietà a favore dell'associazione FIGHT AIDS MONACO, fondata e presieduta dalla Principessa Stéphanie.

Sotto la guida di Louis Ducruet, i Barbagiuans continuano a evolversi includendo ora grandi leggende del calcio internazionale, ampliando così il loro raggio d'azione e sensibilizzando il pubblico. Il pubblico potrà ammirare un cast eccezionale con, tra gli altri, Eden Hazard, Bafétimbi Gomis, Robert Pirès, Ludovic Giuly , Clarence Seedorf, Christian Karembeu e Youri Djorkaeff, tutti uniti attorno a una causa che mobilita il Principato da oltre vent'anni.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 22:25 / Fonte: Footmercato.net
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
