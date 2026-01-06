La vittoria non basta a placare gli animi di casa Roma. Nonostante la vittoria per 2-0 in casa del Lecce, l'allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini resterà in silenzio, non presentandosi ai microfoni come di consueto nel post-partita. "Decisione personale", ha detto il club capitolino come spiegazione in merito al silenzio stampa del tecnico, che secondo la Gazzetta dello Sport "nasconde il malumore per alcune mosse di mercato che non si sono concretizzate e ora rischiano di saltare".

Secondo la Rosea, le trattative che hanno procurato il mal di pancia a Gasperini sono quelle legate a Zirkzee e Raspadori, trattative che ad oggi non sembrano affatto vicine alla dirittura d'arrivo come certificano le parole di Massara nel pre-gara quando ha parlato di "situazione in evoluzione" a proposito di Raspadori e di cambio tecnico che potrebbe modificare gli scenari in merito a Zirkzee.