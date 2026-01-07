Frenata improvvisa per il Napoli di Antonio Conte, che vede sfuggire un'occasione importante facendosi imporre il pareggio per 2-2 dall'Hellas Verona. Gli scaligeri chiudono il primo tempo addirittura avanti di due reti, segnate da Martin Frese e da Gift Orban su calcio di rigore, per poi subire le feroci iniziative partenopee che però, oltre a due reti annullate per fuorigioco, i gol di Scott McTominay e Giovanni Di Lorenzo insufficienti per la rimonta. Napoli che così sale solo a 38 punti e resta dietro all'Inter prima dello scontro diretto.

Continua il momento nero del Bologna di Vincenzo Italiano, a secco di vittorie dal 22 novembre. La formazione rossoblu è stata sconfitta tra le mura amiche del Dall'Ara anche dall'Atalanta, che si impone grazie alla doppietta di Nikola Krstovic, rilanciato da titolare dopo diverse partite. Orobici che scavalcano proprio il Bologna in classifica portandosi a quota 28.