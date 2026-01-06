Sarà Giacomo Rossini, arbitro della sezione di Torino, l'arbitro incaricato di dirigere la sfida tra Pro Patria e Inter Under 23, gara valida per la seconda giornata di ritorno del girone A della Serie C Sky WiFi, in programma sabato alle 17.30 allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Andrea Recupero di Lecce e Andrea Galluzzo di Locri saranno i due assistenti, mentre Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo sarà il quarto ufficiale L'addetto al Football Video Support, infine, sarà Federico Mezzalira di Varese.