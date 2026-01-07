Basterà giocare bene stasera con l’Inter? A rispondere è lo stesso Carlos Cuesta, intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Parma-Inter, match che l'allenatore dei ducali presenta così: "Noi possiamo controllare ciò che possiamo fare. Per me giocare bene significa attaccare bene quando abbiamo la palla, saper gestire i momenti in cui non ce l’abbiamo ed essere solidi e squadra e saper gestirli con maturità e lucidità".

La qualità che avete sviluppato vi può essere sufficiente oggi per fare risultato?

"Quello che abbiamo fatto è sempre stato adattato alle caratteristiche dei giocatori che avevamo, in questo caso avere giocatori che ci hanno permesso di giocare tra le linee, dietro le punte o sulle fasce… ci ha permesso di avere maggior qualità offensiva, se basterà o meno non lo so, ma quello che proveremo è fare il massimo. Proveremo a creare occasioni, ad essere sempre lì davanti, di materializzare le occasioni, ma allo stesso modo sappiamo di incontrare una squadra molto forte costruita per vincere le partite. Dovremo avere tanta organizzazione e gestire i momenti in cui non avremo la palla".

Qual è il punto meno forte dell’Inter?

"Noi dovremo avere il coraggio e la personalità di fare la partita che vogliamo fare e pensare che più siamo capaci ad avere la palla vicino la porta, più è facile fare gol. Quindi sappiamo che non sarà semplice, l’Inter è una squadra tanto aggressiva che pressa molto e non sarà facile trovare gli spazi e le occasioni ma quando avremo quella possibilità dovremo essere lucidi".

Ci dice qualcosa in più su Sørensen?

"Ha tante capacità di inserimento, tantissima capacità di creare volume e quantità e ora sta aggiungendo qualità. Questo processo di crescita della squadra, permette anche a lui di sfruttare al massimo le sue capacità. Poi è anche un giocatore di squadra, ci dà una grandissima mano".