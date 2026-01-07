Prende corpo l'ipotesi Dodò come possibile rinforzo per il settore degli esterni in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, i nerazzurri faranno un tentativo per arrivare al brasiliano, visto che ormai è sfumata la pista per il possibile ritorno di Joao Cancelo.

Il giocatore della Fiorentina, riporta ancora il quotidiano, ha il contratto in scadenza nel 2027. I viola, però, non vorrebbero cedere il giocatore. 

