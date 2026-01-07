Oltre ai lungodegenti, Darmian e Diouf, anche Frattesi non è partito ieri per Parma: per lui un leggero affaticamento all'adduttore, ma anche le tante chiacchiere di mercato. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo ha aperto al Galatasaray e ora si attende l'offerta formale dei turchi all'Inter.

"Darmian, guarito al polpaccio, ha fatto parte del lavoro con il gruppo, così come Diouf, che non c’era con il Bologna per un affaticamento ai flessori: entrambi ci saranno domenica con il Napoli", si legge. Probabilmente ci sarà pure Frattesi, mercato permettendo...