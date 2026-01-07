Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri ha risposto anche sul rinnovo di Maignan, argomento di discussione degli ultimi giorni: "La società la sta lavorando per il futuro del Milan - ha prontamente detto -. Ci sono tanti ottimi giocatori e la società sta lavorando per avere un futuro importante: è importante poi che noi arriviamo tra le prime quattro", ha ribadito il tecnico rossonero prima di rispondere sulla lotta scudetto.

C'è anche la Juventus per lo scudetto?

"La Juventus ha finito le partite del girone d'andata... La quota scudetto credo sia a 86-88, a secondo di come verrà chiuso il girone d'andata. Per arrivare 86 o 88 chi è a 36 deve fare 50 punti nel girone di ritorno, ma la Juve è una squadra forte e può farli. Con Spalletti ha avuto un'inversione di risultati e prestazioni. Noi dobbiamo arrivare a noi stessi e al nostro obiettivo: arrivare a marzo tra le prime 4 o attaccati. I risultati di ieri dimostrano che è complicato: dobbiamo rimanere con i piedi per terra, con grande equilibrio ed affrontare le partite con grande serietà come le ultime due. Poi le partite iniziano 0-0, non è che abbiamo qualche vantaggio perché siamo il Milan".

Chivu, Conte, Allegri. Il buono, il brutto e il cattivo: chi è chi in questo triello?

"(Ride, ndr). Non lo so, posso solamente dire che in questo momento sono dalla parte di quello che guarda il duello".