La Gazzetta dello Sport oggi celebra l'impatto di Manuel Akanji, arrivato a fine agosto e diventato immediatamente un pilastro della difesa di Chivu. E così il trio con Bisseck e Bastoni ai suoi fianchi è diventato un muro parecchio alto per gli avversari. "L’ex City ha indotto il tecnico a costruire una nuova difesa “attorno” a lui: che giochi da centralone, come spesso da qui a fine stagione, o che torni saltuariamente sul centro-destra, come potrebbe capitare oggi a Parma, è lui il vero perno", sottolinea la rosea.

Oggi, infatti, lo svizzero potrebbe tornare braccetto a destra, lasciando il cuore della difesa al rientrante Acerbi, oppure tirare il fiato in vista del big-match con il Napoli. Chivu deciderà solo alla fine la linea a tre per domenica, ma, tra tutti i difensori, "è sempre Akanji ad avere più chance di tenersi una maglia - assicura la rosea -. Come dire, la scalata di Manuel alla montagna nerazzurra è stata definitivamente completata: l’Inter lo ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e lo riscatterà vada come vada ma, in caso di scudetto, l’opzione diventerebbe automatica". Chivu ha trovato il nuovo leader.