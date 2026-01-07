L'Inter si prepara ad affrontare il Parma al Tardini e Chivu deve sciogliere tre dubbi di formazione per l'appuntamento. Il primo, stando a quanto raccolto da Sky Sport, riguarda la difesa, dove Carlos Augusto si gioca una maglia con Bastoni per affiancare Acerbi, al rientro dal 1' al centro del terzetto arretrato.

A centrocampo la novità è il ritorno tra i titolari di Mkhitaryan, pronto ad agire da mezzala al fianco di uno tra Calhanoglu e Zielinski: il turco e il polacco sono in ballottaggio per il ruolo di play. In attacco, invece, Esposito sembra al momento favorito su Thuram per affiancare capitan Lautaro.