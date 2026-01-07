La UEFA ha voluto testare la conoscenza sulla storia del calcio di Francesco Pio Esposito, sottoponendogli alcune domande sull'Inter del passato. Le sue parole (qui il video):

Cosa ricordi di Ronaldo e Adriano?

"Quando un bambino va a cercare video su YouTube per vedere i giocatori più forti nel mondo e della storia, soprattutto se è un attaccante, non può non aver visto le gesta di Ronaldo il Fenomeno e di Adriano. Ronaldo probabilmente è l'attaccante più forte di tutta la storia. Anche Adriano, dai video che ho visto, mi faceva impazzire: aveva una grande potenza fisica".

Hai nominato anche Dzeko tra i tuoi idoli.

"Ho avuto la fortuna e l'onore di vederlo in allenamento tre anni fa quando ero in Primavera. Mi impressionava per la serenità che aveva nel prendere le scelte e nel far sembrare tutto facile. Veniva a legare il gioco con una facilità incredibile, faceva giocate difficili rendendole facili anche se non lo erano per niente".