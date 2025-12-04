Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, è partito il Grande Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 che oggi ha fatto tappa a Roma, città dalla quale sabato partirà verso tutte le 110 province della penisola. In totale, saranno percorsi 12mila chilometri in 63 giorni, con 60 città di tappa e, soprattutto, 10.001 tra tedofori e tedofore coinvolti nel passaggio della Torcia Olimpica fino all'apertura dei Giochi Olimpici Invernali, con la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026 al San Siro Olympic Stadium di Milano.

La Staffetta della Torcia Olimpica vedrà tra i suoi protagonisti atleti e atlete di discipline Olimpiche e Paralimpiche, campioni e campionesse di Giochi Olimpici sia estivi che invernali, ma anche volti noti dello spettacolo e storie di ispirazione quotidiana per tutti.

L'elenco completo include anche personaggi del calcio come Zlatan Ibrahimovic, Pippo Inzaghi e Andrea Ranocchia, tra gli altri:

Medaglie Olimpiche e Paralimpiche

Simone Barlaam (nuoto Paralimpico - oro, due argenti e un bronzo a Tokyo 2020 e tre ori e un argento a Parigi 2024)

Stefania Belmondo (sci di fondo - 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi tra Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002)

Lucilla Boari (tiro con l'arco, bronzo a Tokyo 2020)

Luigi Busà (karate, oro a Tokyo 2020)

Simone Buti (pallavolo, argento a Rio 2016)

Deborah Compagnoni (sci alpino, oro ad Albertville 1992, oro a Lillehammer 1994, oro e argento a Nagano 1998)

Stefania Constantini (curling, oro a Beijing 2022)

Daila Dameno (sci alpino e tiro con l'arco Paralimpico, argento e bronzo a Torino 2006 e bronzo a Parigi 2024)

Agnese Duranti (ginnastica ritmica, due bronzi a Tokyo 2020 e Parigi 2024)

Fausto Eseosa Desalu (atletica, oro a Tokyo 2020)

René De Silvestro (sci alpino Paralimpico, due bronzi a Beijing 2022)

Filippo Ganna (ciclismo su strada e ciclismo su pista - oro a Tokyo 2020, argento e bronzo a Parigi 2024)

Simone Giannelli (pallavolo, argento a Rio 2016)

Isolde Kostner (sci alpino, 2 bronzi a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002)

Mara Navarria (scherma, bronzo a Tokyo 2020 oro a Parigi 2024)

Mauro Nespoli (tiro con l'arco, argento a Beijing 2008, oro a Londra 2012 e argento a Tokyo 2020)

Jasmine Paolini (tennis, oro a Parigi 2024)

Antonella Palmisano (atletica, oro a Tokyo 2020)

Myriam Sylla (pallavolo, oro a Parigi 2024)

Stefano Travisani (tiro con l'arco Paralimpico, argento a Tokyo 2020 e oro a Parigi 2024)

Ivan Zaytsev (pallavolo, bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016)

Armin Zöggeler (slittino - 2 ori, un argento e 3 bronzi tra Lillehammer 1994 e Soci 2014)

Atleti e atlete

Giacomo Agostini (motociclismo)

Francesco Bagnaia (motociclismo)

Andrea Bargnani (pallacanestro)

Marco Belinelli (pallacanestro)

Tara Dragas (ginnastica ritmica)

Ciro Ferrara (calcio)

Antonio Giovinazzi (automobilismo)

Cristiana Girelli (calcio)

Zlatan Ibrahimovic (calcio)

Filippo Inzaghi (calcio)

Alisha Lehmann (calcio)

Claudia Mandia (tiro con l'arco)

Flavia Pennetta (tennis)

Vincenzo Placida (atletica)

Andrea Ranocchia (calcio)

Eleonora Sarti (tiro con l'arco Paralimpico)

Mirco Scarantino (sollevamento pesi)

Andrea Soncin (calcio)

Francesco Tomaselli (tiro con l'arco Paralimpico)

Chiara Vingione (pallacanestro FISDIR)

Jacopo Vasamì (tennis)

Personaggi dello spettacolo

Lavinia Biagiotti (imprenditrice e stilista)

Alessandro Cattelan (celebrità)

Boss Doms (dj e producer)

Leonardo Fiaschi (celebrità)

Achille Lauro (cantante)

Alessandra Mastronardi (attrice)

Melissa Satta (celebrità)

Giuseppe Tornatore (regista)