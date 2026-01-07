A pochi minuti dal calcio d'inizio della gara contro l'Hellas Verona, il dirigente del Napoli Gabriele Oriali arriva ai microfoni di DAZN dove viene interpellato sulla gestione della rosa in vista della partitissima di domenica contro l'Inter: "L'Inter? Cominciamo a pensare a stasera. Non abbiamo molte possibilità di gestire l'organico visto che sono più quelli a casa che quelli in panchina. Non avendo alternative c'è chi deve giocare per forza. Non possiamo fare calcoli, li faremo fra un paio di settimane quando potremo tornare a contare su altri giocatori come André Anguissa".

Quanto pesa l'assenza di David Neres?

"Credo sia riduttivo dare i meriti solo a lui. Il merito è del gruppo e di un allenatore ingegnoso che nelle difficoltà ha messo in campo una squadra competitiva con idee nuove, tenendo insieme tutti. Abbiamo trovato compattezza e unità e questo ha sopperito all'emergenza, sperando che gli infortuni siano finiti anche se un paio di giocatori sono lungodegenti e non sappiamo quando potranno rientrare".