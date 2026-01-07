Il gol messo a segno da Semih Kilicsoy nel match in Torino-Cagliari è risultato il più votato in Serie A nel mese di dicembre dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio sui canali social ufficiali di Lega. La bellissima azione personale del centravanti turco ha superato nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Jurgen Ekkelenkamp contro il Napoli.