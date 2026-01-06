All'arrivo di Valentin Carboni al Racing Avellaneda manca ormai praticamente soltanto l'ufficialità. In attesa dell'approdo del giovane classe 2005 al ritiro del club di Avellaneda, momentaneamente in pre-campionato a Ciudad del Este, in Paraguay, arrivo che dovrebbe essere tra giovedì e venerdì, il figlio d'arte nerazzurro saluta il Grifone.

"Grazie Genoa per tutto quello che mi hai dato in questi mesi" si legge nel messaggio social pubblicato dall'attaccante argentino che ha affidato a Instagram le sue emozioni -. Grazie per avermi dato la possibilità di ripartire dopo un brutto infortunio. Grazie per avermi ridato fiducia, amore e sorriso. Porterò dentro il mio cuore l’affetto della gente, e con massima gratitudine sarò sempre uno di voi. Un grazie speciale a compagni, staff medico e staff tecnico" ha concluso.