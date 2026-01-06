Intervenuto anche su Sky Sport, Luciano Spalletti ha risposto con un pizzico di ironia alle domande dei colleghi che lo hanno interpellato, nel post gara di Sassuolo-Juventus, match vinto dai bianconeri, sulla classifica.

Le altre squadre devono preoccuparsi?

"Ma che preoccuparsi poi ci sono il Como che ha una partita in meno, il Bologna che ha una partita in meno. Ci sono squadre che sono lì, la Roma è una squadra forte, nonostante abbia avuto dei momenti dove ha avuto da lottare contro squadre di livello. Per cui noi dobbiamo pensare ora a continuare così senza lasciare punti come abbiamo fatto dentro la partita di sabato, perché possono in un calcio così pressante da un punto di vista di classifica, una partita come quella di sabato non vinta, ti puoi ritrovare nella partita successiva, dove ancora non hai consolidato una mente forte, perché ancora abbiamo delle cose da mettere a posto. Molte cose, diverse cose da mettere a posto a livello di testa, a livello di squadra e fare una prestazione tutta diversa. Per cui ora c'è da ripetersi e da essere esecutivi nelle prossime partite per eseguire quella che è la prestazione che abbiamo fatto in queste ultime due gare".