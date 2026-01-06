Buone notizie per i tifosi del Milan che negli ultimissimi minuti hanno ricevuto la buona nuova che tanto attendevano: si sbloccano le trattative per il rinnovo di Mike Maignan. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio nell'edizione odierna di Sky 'Calciomercato L'Originale' che parla di parti vicine alla stretta di mano per il prolungamento di contratto tra il portiere francese e il club di Via Aldo Rossi.