L’ex cinema Lilli di Perugia torna a vivere grazie a Marco Materazzi, ex difensore della squadra umbra e dell'Inter, e a sua moglie, Daniela Brughini. La notizia arriva attraverso una storia pubblicata su Instagram dal frontman dei Fast Animals and Slow Kids, Aimone Romizi, che ha immortalato Matrix sulla terrazza della struttura, video ricondiviso dallo stesso difensore. Si tratta dell'ennesimo investimento in città per Materazzi, dopo il negozio Space 23 e la Padel Arena Fastweb aperta con Andrea Barzagli.