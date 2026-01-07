La Lazio continua le operazioni in entrata e in uscita nel mercato di gennaio. Dopo la cessione di Valentin Castellanos al West Ham, in mattinata è arrivata l'intesa con il Fenerbahçe per Matteo Guendouzi sulla base di 28 milioni di euro più 2 di bonus. A prendere il posto del francese sarà Kenneth Taylor dall'Ajax. Lo riporta Sky Sport, precisando che si tratta di un'operazione da 15 milioni di euro.