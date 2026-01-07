Sette gol già fatti in questa stagione e un'abitudine ad esaltarsi nel girone di ritorno. Il Venezia, per tornare prontamente in Serie A, si affida anche alle reti di Andrea Adorante, attaccante transitato anche nelle giovanili dell'Inter. E proprio di quell'esperienza, tra le altre cose, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Un anno con Stefano Vecchi sotto età in Primavera, poi con Andrea Zanchetta e Armando Madonna. C’era Nicolò Zaniolo con me: andando via ha avuto un’evoluzione clamorosa, era fortissimo ma alla Roma ha fatto uno step enorme".