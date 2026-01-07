Sono ventitré i giocatori convocati da Carlos Cuesta per il match di questa sera tra Parma e Inter, in programma allo Stadio Ennio Tardini di Parma alle ore 20:45 e valido per la diciannovesima giornata della Serie A Enilive. Di seguito la lista dei giocatori chiamati ad affrontare l'Inter e Cristian Chivu, ex allenatore dei ducali che lo affronteranno per la prima volta in Serie A.

Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.