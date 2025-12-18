Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Kolarov hanno regalato un momento speciale ad alcuni ragazzini del posto partecipando a un allenamento  organizzato per loro al 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium' di Riad, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana che vedrà l'Inter protagonista contro il Bologna.  

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 17:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
