La trasferta di Parma sarà una partita particolare per Cristian Chivu che, come ricorda Tuttosport, ritroverà alcuni suoi fedelissimi, da capitan Delprato a Bernabé, fino a Circati, Valenti, Keita (rinato proprio col tecnico) e Pellegrino. Il lavoro dello spagnolo Cuesta è andato avanti in continuità con quello svolto dal rumeno.

Il breve periodo di Chivu in Emilia è bastato per lasciare un segno importante, dopo aver centrato una salvezza all'ultima giornata a Bergamo ottenuta con principi molto simili a quelli visti oggi a Milano, ridando fiducia a un gruppo in difficoltà per i risultati, come ha fatto con i giocatori dell'Inter a seguito del complicato finale di stagione dell'anno scorso.