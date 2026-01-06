Valentin al Racing Avellaneda è destinato a non essere l'unico discendente di Ezequiel Carboni destinato a tornare in Argentina dall'Inter. A fare il medesimo percorso, secondo i media argentini, sarà anche il fratello Cristiano, 15 anni, vicinissimo a firmare col Talleres de Cordoba, la squadra nella quale ha militato anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Secondo TyC Sports, mancano solo pochi dettagli sulla percentuale del suo trasferimento ancora da definire prima di poter dare il definitivo via libera all'operazione. Nel Barrio Jardín, Cristiano ritroverà proprio il padre Ezequiel, che si è unito alla squadra di Rodrigo Acosta per lavorare con la squadra giovanile del Talleres dove Cristiano è destinato a giocare. L'Inter manterrà una percentuale sulla rivendita.