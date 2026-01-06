"Spillo" Altobelli parla oggi alla Gazzetta dello Sport della possibilità che Lautaro Martinez lo raggiunga per numero di gol all'Inter. "Succederà, mi prenderà, per fortuna aggiungo! Speriamo solo che stia sempre bene, perché quando è in forma vede la porta come nessun altro. E speriamo che non ci lasci mai, come hanno fatto tanti altri proprio perché lui non è uguale. Si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400...".

"Non credo sia nel suo miglior momento, in altre occasioni è stato più letale e potrà crescere ancora. Diciamo, semplicemente, che non ha limiti. Io e lui abbiamo giocato in epoche diverse, ma sappiamo dare del tu al pallone e conosciamo come si segna un gol. Certo io giocavo senza Var e con 15 reti vincevi la classifica dei cannonieri. Lautaro è, da tempo ormai, tra i migliori del mondo e non solo della Serie A. Facciamo i conti: ha 28 anni e, immaginando che giochi all’Inter fino a 34, quindi altre sei stagioni, può segnare altre 100 reti: anche il primato del grande Meazza non gli è proibito".

"L’unico dell’Inter che si sposa bene con tutti è proprio Lautaro - dice ancora Altobelli -. Ha la rara capacità di adattarsi, fa giocare bene gli altri, poi è chiaro che lui e Thuram si conoscono meglio degli altri. Spesso mi accusavano di passare la palla solo a Beccalossi, ma capitava perché noi due sapevamo tutto l’uno dell’altro".

"Limiti di Lautaro? Parliamo di una punta fatta e finita. Però lo allenerei un po’ di più sul dribbling: una cosa è saltare l’uomo in velocità, un conto è ingannarlo in area. Consigli? Mantenere questa testa fredda. E questo caldo amore per l’Inter".