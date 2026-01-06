Davide Frattesi non farà parte della spedizione nerazzurra per la trasferta di domani di Parma. Sky Sport riferisce che il centrocampista nerazzurro ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore che gli impedirà di essere a disposizione per il match del Tardini. Frattesi si unisce quindi agli altri indisponibili Matteo Darmian e Andy Diouf: il primo quest'oggi ha fatto buona parte del lavoro col gruppo e le sensazioni sono buone sia per lui che per il francese in vista del big match contro il Napoli.

