Dopo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, echeggiati anche tramite Sportitalia, Fabrizio Romano fa chiarezza sulla questione Luis Henrique-Besiktas. Nel canonico appuntamento quotidiano per fare il punto delle trattative sul suo canale YouTube, Romano spiega l'origine dei rumors che riguardano l'esterno interista.

L'ex Marsiglia era già entrato nel mirino del club turco negli scorsi mesi, dopo qualche mese dell'arrivo in nerazzurro non aveva ancora trovato spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. Tra ottobre e novembre difatti il Besiktas aveva fatto qualche sondaggio con l'Inter, approfittando del periodo di inserimento del brasiliano. "Se non vi convince, lo prendiamo noi" avrebbero detto i turchi ai dirigenti di Viale della Liberazione, nella speranza di strappare un prestito con obbligo di riscatto. Speranza vana, vista la risposta dei nerazzurri che hanno eretto un muro dinnanzi alla richiesta delle aquile nere che continuano ad apprezzare l'esterno classe 2001, ma - come peraltro specifica Romano - sembrerebbe essere una suggestione già superata. Suggestione che, a maggior ragione dopo l'infortunio di Dumfries difficilmente decollerà, specie perché il 24enne ha iniziato a giocare con continuità diventando una pedina importante nelle rotazioni del tecnico nerazzurro che, difficilmente si priverà di lui.