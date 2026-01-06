Non poteva che essere il capitano Lautaro Martinez il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che dopo Inter-Bologna hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle del Toro l'ottimo Piotr Zielinski, mentre sul terzo gradino del podio la spunta Manuel Akanji. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.55%
Bisseck 2.27%
Akanji 2.68%
Bastoni 0.34%
Luis Henrique 2.41%
Barella 0.76%
Calhanoglu 0.69%
Zielinski 28.82%
Dimarco 1.03%
Martinez 56.67%
Thuram 1.58%
Mkhitaryan 0.07%
Sucic 0.28%
Esposito 0.28%
Carlos Augusto 0.14%
Lavelli 1.44%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 25 PARTITE:

LAUTARO 39 PT.
ZIELINSKI 26 PT.
THURAM 25 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
BARELLA 15 PT.
SUCIC 14 PT.
ESPOSITO, DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
AKANJI 6 PT.
MARTINEZ, BISSECK, LUIS HENRIQUE E MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 06 gennaio 2026 alle 18:20
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
