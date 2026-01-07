Superato con inusitata fatica l'ostacolo Sampdoria, domato solo ai calci di rigore dopo una partita che la squadra di Benito Carbone ha rischiato di vedersi scivolare dalle mani, l'Inter Under 20 ha raggiunto il traguardo dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera. Dove ad attenderla ci sarà una classicissima, ovvero la sfida contro la Juventus che quest'oggi ha battuto in rimonta per 2-1 il Frosinone. La partita è in programma mercoledì 11 febbraio coi nerazzurri padroni di casa.