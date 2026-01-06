Valanga di gol quella inflitta dall'Inter Women all'Hibernians Football Club, squadra maltese contro la quale le ragazze di Gianpiero Piovani si sono confrontate quest'oggi al Tony Bezzina Stadium. Le nerazzurre hanno dominato e stravinto l'amichevole di oggi che fungeva da match di chiusura del ritiro delle interiste a Malta, grazie alle reti di Detruyer, Bugeja (autrice di una tripletta), Tomasevic, Magull, Bartoli, Polli (autrice di una doppietta), Tomaselli, Glionna e Csiszar.