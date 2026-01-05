Mattinata impegnativa per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez rientrato a casa ieri sera con l'ennesimo souvenir di gara che avrà sicuramente fatto infuriare la moglie Agustina, 'stufa' di collezionare statuette. Con buona pace di lady Martinez però, il Toro contro il Bologna ha conquistato il premio di Miglior Giocatore della serata, aggiudicandosi l'ennesimo scettro che zelantemente questa mattina ha posizionato nella bacheca dei premi, perfettamente allineati come di suo gradimento.

A posizionare la statuetta del Panini Player of the Match nell'apposito ripiano è stata, questa mattina, una speciale aiutante del capitano nerazzurro: la piccola Nina, attenta a poggiare il premio del papà perfettamente in riga con gli altri simili. Un compito non indifferente quello affidato dal diez di Chivu alla piccola figlioletta, tenendo conto della meticolosa cura con la quale Lautaro tiene ad esporre i suoi 'mini' trofei. Una mini cerimonia che il piccolo Theo osserva da distanza ravvicinata, il tutto sotto lo sguardo divertito di mamma Agus che immortala la scena.