Intervenuto durante il programma (Ne)uspjeh prvaka, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Ronaldo il Fenomeno, raccontando l'impatto che il brasiliano ha avuto sulla sua formazione professionale: "Guardavo Muhammad Ali in televisione. All'epoca la TV non era a colori, era tutto in bianco e nero - ha esordito parlando dei suoi idoli. E dopo aver raccontato l'ammirazione verso Muhammad Ali ha raccontato quella nei confronti di Ronie -. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino, ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: voglio essere come lui, ma nel calcio. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".
"Quando vedi un giocatore così, inizi a fare quello che fa lui. Per me, Ronaldo è stato, e rimane, il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno. Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo" ha concluso.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
