Secondo quanto svelato in esclusiva da Footy Headlines, Nike lancerà una maglia retrò lifestyle dell'Inter per la stagione 2026-27, come parte della sua più ampia collezione retrò per i club d'élite. Una divisa che, come si legge sul sito, "si distingue immediatamente grazie alla sua accattivante esecuzione dei colori e ai dettagli di alta qualità. Uno dei punti salienti principali è l'uso di un effetto iridescente sia per lo Swoosh Nike che per lo stemma dell'Inter, che conferisce ai loghi un aspetto scintillante e cangiante a seconda della luce". Qui le foto esclusive