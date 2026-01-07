Sfumato Joao Cancelo, la volontà della dirigenza dell'Inter sembra essere quella di attendere eventuali occasioni. Non significa, secondo Tuttosport, che l'Inter rimarrà ferma. Il club ha un tesoretto di 20-24 milioni di euro che può essere speso al netto di eventuali uscite (Frattesi?) e ad oggi il primo nome in lista è quello di Dodò.

I discorsi per il rinnovo del brasiliano sono a un binario morto e, tranne Kean, nessuno è incedibile alla Fiorentina. I nerazzurri possono anche giocarsi la carta di uno scambio di prestiti con un paio di elementi in uscita, De Vrij (che era già destinato all'Al-Hilal per Cancelo e a Firenze giocherebbe sempre potendosi così rilanciare in vista del Mondiale) e Asllani che sta cercando una nuova sistemazione dopo le difficoltà al Torino. In Toscana sono convinti che l'Inter si farà avanti.

Alternative a Dodò sono Nahuel Molina, in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2027 e in panchina nelle ultime partite e un ritorno alla base di Mattia Zanotti, che sta facendo bene in Svizzera a Lugano. Ceduto in via definitiva nel 2024, l'Inter vanta però una percentuale sulla rivendita: sarebbe un'operazione a costi contenuti.