È Jacob Ondrejka ad arrivare ai microfoni di DAZN per presentare la sfida tra Parma e Inter di questa sera in programma allo Stadio Tardini. "Giochiamo contro una squadra molto forte, veniamo da due risultati positivi ma oggi vogliamo provare a fare ciò che sappiamo fare, provando a battere l’Inter" ha detto l'attaccante svedese prima del fischio d'inizio.