Non c'è solo Lautaro Martinez tra gli intoccabili dell'Inter. Ormai, a sorpresa, c'è anche Luis Henrique. Ne scrive oggi Tuttosport. Il capitano sembra aver messo alle spalle le dificoltà realizzative di inizio stagione e ha ripreso a segnare a raffica. Il turnover che Chivu attuerà per stasera contro il Parma non dovrebbe riguardarlo.

L'altro intoccabile è diventato appunto il brasiliano, sebbene per l'emergenza sulla fascia destra. Darmian ha lavorato ieri in gruppo ma non è ancora pronto, mentre Diouf si è fermato per un affaticamento e punta ad esserci col Napoli. Luis Henrique ha dato raramente segnali positivi finora, ma ha senso puntarci anche per l'investimento fatto in estate.

Non ci sarà invece l'affaticato Frattesi, a centrocampo dovrebbe rivedersi Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu. Thuram potrebbe prendere fiato lasciando il posto a Pio Esposito.