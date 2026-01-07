La Lazio accelera sul mercato e ci prova anche per l'ex nerazzurro Giovanni Fabbian, ora al Bologna. La Gazzetta dello Sport riferisce che il club di Lotito ha presentato le prime offerte per Daniel Maldini e per il classe 2003: entrambi i giocatori avrebbero già dato l'ok ai biancocelesti. "Per il giocatore del Bologna l’offerta si aggira tra i 12/13 milioni di euro a titolo definitivo", scrive la rosea.