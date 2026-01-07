Chivu torna a Parma e riabbraccia tanti suoi "allievi" che ha condotto alla salvezza con lo sprint dello scorso anno: una vera e propria impresa, come la definisce oggi la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico romeno, però, non avrà troppo tempo per l'amarcord: all'Inter servono i tre punti per restare in vetta e prepararsi al meglio alla supersfida di domenica con il Napoli a San Siro. Pronto il ritorno dal 1' di Esposito: "Nei pochi minuti giocati a Bergamo, prima di Capodanno, aveva risolto i problemi innescando Lautaro al primo pallone toccato. Adesso si guadagna un’occasione da titolare che lo aiuterà a nutrire l’autostima", si legge sulla rosea. Dentro anche Acerbi e Carlos Augusto per Bisseck e Bastoni. Dall'inizio anche Mkhitaryan per Zielinski.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.