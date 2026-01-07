Mario Balotelli non smette di sorprendere. Mentre altri coetanei (classe 1990) appendono definitivamente le scarpe al chiodo, l'ex gioiello delle giovanili nerazzurre si imbarca in una nuova avventura sul rettangolo di gioco, convinto di poter fare ancora la differenza. Convinzione condivisa dall'Al Ittifaq, che gli ha offerto un contratto di due anni e mezzo per portarlo nella Saudi Pro League.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 19:14
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
