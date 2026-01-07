Raggiunto da DAZN a pochi minuti da Parma-Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu presenta l'imminente match del Tardini nel giorno del suo ritorno a Parma: "Sono stati tre mesi belli e intensi, con il raggiungimento dell'obiettivo: per la bellezza di questo club se lo meritavano tutti".

Hai fatto qualche cambio, scelta di condizione?

"Tutti devono essere coinvolti e far vedere la loro qualità e l'apporto a questa squadra. Abbiamo avuto solo due giorni per preparare questa gara, quindi sei condizionato a fare i cambi. Tutti meritano di partire dall'inizio".

Che partita sarà?

"Intensa, noi non cambiamo la nostra mentalità e la voglia di fare i duelli e prenderli alti. Ci vorranno delle letture fatte bene, oggi hanno cinque giocatori in mezzo al campo e bisogna andare con convinzione e coraggio a fare i duelli".

C'è il rischio di pensare a domenica contro il Napoli?

"No, giochiamo tra poco e dobbiamo pensare per forza a questa partita. Quando inizi a pianificare spesso la prendi dove non vuoi prenderla (sorride, ndr)".