Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, analizza la corsa nelle parti alte della classifica e propone una riflessione sulle gare di Inter, Napoli e Milan tra oggi e domani.

"La squadra di Conte attende la visita del Verona: impegno che non sembra complicatissimo (anche se in Serie A bisogna sempre stare attenti). L’Inter va a Parma e, pur essendo nettamente superiore sul piano tecnico, dovrà sudare parecchio perché il Tardini è uno stadio da cui non è facile uscire indenni (il Milan ne sa qualcosa, rimontato da 0-2 a 2-2). Infine i rossoneri chiuderanno la giornata, domani, a San Siro contro il Genoa: sfida alla portata della squadra di Allegri che dovrà dimostrare di possedere equilibrio e continuità di rendimento", scrive l'ex ct azzurro.