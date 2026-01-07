Nonostante il trasferimento di Joao Cancelo al Barcellona e non all'InterSimone Inzaghi non ha abbandonato l'idea di portare alla corte dell'Al-Hilal uno tra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi.

Secondo il quotidiano, infatti, nel momento in cui l'Inter dovesse prendere un esterno entro la fine del mercato di gennaio potrebbe dare il via libera alla cessione di uno dei due. Al momento il preferito è l'olandese, in ogni caso entrambi avevano già dato l'assenso al trasferimento.

