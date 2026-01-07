È Henrikh Mkhitaryan il giocatore scelto per presentare la sfida contro il Parma. Il centrocampista dell’Inter si è concesso ai microfoni di Inter TV a poco più di un’ora dal fischio d’inizio del match: “Servirà una partita perfetta o quasi, vogliamo vincere, portare a casa i tre punti. Sappiamo che non sarà facile perché l’anno scorso abbiamo avuto difficoltà qua. E anche quest’anno, vedendoli giocare, si vede che è una buona squadra che crea tanti problemi. Dobbiamo fare di tutto per creare loro problemi e portare a casa la vittoria”.

Quanto conta in questi momenti il contributo di tutti?

“Tutti devono essere pronti ad aiutare la squadra, non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione quindi tutti dovranno dare il loro contributo ed essere pronti per fare bene”.