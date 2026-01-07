La stagione della rivincita personale di Piotr Zielinski all'Inter non è passata ovviamente inosservata agli occhi di Zbigniew Boniek, leggenda del calcio polacco: "Parliamo di un ragazzo talmente bravo tatticamente, nel saper stare nel gruppo, che qualche volta la sua timidezza è un problema. Ha 30 anni, vedremo come proseguirà, ma per me è uno dei numeri 8 migliori d’Europa", le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

Parlando della corsa scudetto, Boniek vede il solito duello, escludendo dalla bagarre il Milan: "Il Milan non è pronto, anche se ha un allenatore come Allegri che sa bene come si vincono i trofei. Per me Inter e Napoli sono avanti e lotteranno per il titolo, ho visto gli azzurri contro la Lazio e non hanno fatto vedere la palla alla squadra di Sarri. L’Inter è tosta come avversaria e non sarà facile, ma se Conte dovesse vincere il secondo scudetto consecutivo sarebbe un qualcosa di storico".