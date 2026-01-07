L'Arsenal dovrà affrontare il Liverpool senza gli infortunati Riccardo Calafiori e Cristhian Mosquera. La conferma arriva da Mikael Arteta, tecnico dei Gunners intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro i Reds: "Se saranno della partita? No, sono di nuovo fuori. Penso che molto presto dovranno passare all'ultima fase della riabilitazione e, se tutto va bene, spero che molto presto possano essere disponibili per la convocazione".

Resta da capire se entrambi potranno essere recuperati o meno per il match di Champions League contro l'Inter, in programma il 20 gennaio a San Siro.