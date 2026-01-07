L'Arsenal dovrà affrontare il Liverpool senza gli infortunati Riccardo Calafiori e Cristhian Mosquera. La conferma arriva da Mikael Arteta, tecnico dei Gunners intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro i Reds: "Se saranno della partita? No, sono di nuovo fuori. Penso che molto presto dovranno passare all'ultima fase della riabilitazione e, se tutto va bene, spero che molto presto possano essere disponibili per la convocazione".
Resta da capire se entrambi potranno essere recuperati o meno per il match di Champions League contro l'Inter, in programma il 20 gennaio a San Siro.
Sezione: Eurorivali / Data: Mer 07 gennaio 2026 alle 16:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Mercoledì 07 gen
- 16:43 Serie A, Hojlund si aggiudica il 'Rising Star Of The Month' di dicembre. De Siervo: "Mese straordinario"
- 16:28 Serie A, Semih Kilicsoy batte Ekkelenkamp: il gol del turco in Torino-Cagliari è il più votato nel mese di dicembre
- 16:00 Roma, gol e infortunio per Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra
- 15:45 Sky - Lazio, porte girevoli a centrocampo: Guendouzi sposa il Fenerbahçe, dall'Ajax è in arrivo Taylor
- 15:40 LIVE Primavera - Inter-Sampdoria 2-1 al 85': minuti finali a Interello, Inter a caccia del passaggio del turno
- 15:30 Sky - Galatasaray interessato a Frattesi, ma al momento è tutto fermo: ancora nessuna offerta all'Inter
- 15:15 Caprile: "Rispetto le scelte degli allenatori, come ho rispettato Conte. Ma io mi alleno per giocare"
- 15:00 GdS - Il Milan sfida il Genoa e osserva Norton-Cuffy: anche i rossoneri tra i club interessati al laterale inglese
- 14:45 GdS - Lazio, prima offerta al Bologna per Fabbian: le cifre. C'è l'ok dell'ex Inter
- 14:27 Tardini verso il tutto esaurito: record di presenze in bilico. Settore ospiti già sold out
- 14:12 Franco Carboni verso la Sampdoria. I liguri accelerano: c'è ottimismo dopo i contatti con l'Inter. Ecco perché
- 13:57 SM - Inter, Frattesi ai saluti? Forte interesse dal Galatasaray, ma la Juventus resta in corsa
- 13:42 Sky - Verso Parma-Inter, tre dubbi di formazione per Chivu. Acerbi e Mkhitaryan pronti a tornare dal 1'
- 13:28 L'Inter sale a quota 9 gol da corner. Meglio della squadra di Chivu solo Arsenal e Tottenham
- 13:13 Qui Parma - Emiliani contro l'Inter col 4-3-1-2. Cuesta con un ex in attacco?
- 12:59 Ibrahimovic: "Ronaldo è stato, e rimane, il migliore di tutti i tempi. Volevo imparare i suoi trucchi"
- 12:44 Milan, Allegri: "Rinnovo Maignan, stiamo lavorando. Lotta scudetto? È importante arrivare tra le prime quattro"
- 12:29 Parma, sono ventitré i giocatori anti-Inter convocati da Cuesta. La lista completa
- 12:14 GdS - Akanji perno della difesa: Chivu ha trovato il nuovo leader
- 12:00 PARMA-INTER, turnover ma non TANTO. FRATTESI "affaticato", AKANJI non si muove. In ENTRATA...
- 11:45 Romano conferma le parole di Guardiola: "Il City non richiamerà Akanji. L'Inter vuole continuare con lo svizzero"
- 11:30 CdS - Niente Cancelo? L'Inter non trema: Luis Henrique c'è, gli manca un ultimo step
- 11:16 La Repubblica - Dodò, l'Inter farà un tentativo: la posizione della Fiorentina sul brasiliano
- 11:02 Scudetto, la fotografia di Sacchi: "L'Inter dovrà sudare parecchio a Parma: il Milan ne sa qualcosa. Per Conte e Allegri..."
- 10:48 CdS - Asllani saluta il Torino ma non resterà all'Inter: la situazione è chiara
- 10:34 TS - De Vrij o Acerbi, Inzaghi non molla e ha una preferenza tra i due. E se l'Inter trova un esterno...
- 10:20 TS - Dodò, l'Inter pensa a uno scambio di prestiti: due candidati. Tra le alternative un ex Serie A e un prodotto del vivaio
- 10:06 TS - Inzaghi dice no al Manchester United: vuole continuare nell'Al-Hilal
- 09:52 Guardiola: "Mercato in difesa? Non richiameremo Akanji dal suo prestito all'Inter"
- 09:38 TS - Parma-Inter, Chivu dove tutto è cominciato: quanti fedelissimi tra gli emiliani
- 09:24 TS - Lautaro e Luis Henrique, Inter a Parma con una strana coppia di intoccabili: la probabile
- 09:10 CdS - Chivu cambia l'Inter anche pensando al Napoli: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Frattesi affaticato e in attesa del Galatasaray: salta il Parma
- 08:42 Ranocchia: "Mai avuto dubbi su Chivu: ha spessore umano e un'esperienza invidiabile. Lautaro? Sposta gli equilibri. Su Esposito e Akanji..."
- 08:28 GdS - Chivu scansa l'amarcord e punta su Esposito: la probabile formazione
- 08:14 CdS - Frattesi, niente Parma: c'entra pure il mercato? Il Galatasaray c'è...
- 08:00 Preview Parma-Inter - Chivu opta per un mini turnover
- 00:00 Fuga o gruppetto: la vetta del campionato sta per assumere contorni chiari. E l'Inter ha già un rimpianto
Martedì 06 gen
- 23:45 Spalletti: "Le altre? Ma che preoccuparsi, davanti squadre di livello. Dobbiamo pensare a non buttare punti"
- 23:30 Le Inter Women di Piovani dilagano: finisce 12-0 l'amichevole contro l'Hibernians Football Club
- 23:14 Sky - Milan-Maignan, si sblocca la trattativa per il rinnovo: nessuna fumata bianca, ma parti molto vicine
- 22:55 David si fa perdonare dopo Lecce, Muharemovic va in tilt: la Juve batte in scioltezza il Sassuolo
- 22:39 Roma, malumori di mercato: Gasperini in silenzio stampa dopo il successo di Lecce
- 22:25 Il 24 gennaio a Monaco grandi ex in campo per la Fight AIDS Cup. Presenti anche Seedorf e Djorkaeff
- 22:10 Inter-Pisa partita senza profili di rischio: via libera alla trasferta per i tifosi toscani
- 21:55 Valentin Carboni saluta il Genoa: "Grazie per avermi ridato fiducia e sorrisi dopo l'infortunio"
- 21:40 Carnevali toglie dal mercato di gennaio Muharemovic: "Tante richieste per lui. Ma non lo cederemo"
- 21:26 Romano fa chiarezza: "Besiktas-Luis Henrique, interesse di mesi fa. Suggestione superata e improbabile"
- 21:12 Emilia-Romagna indigesta per l'Inter: dal 2022 solo due successi in sette partite nella regione
- 20:57 Grande rimonta per l'Inter Under 18 di Fautario: i nerazzurri agguantano la Roma dal 2-0 al 2-2
- 20:43 Olimpiadi Milano-Cortina, a inizio febbraio la fiaccola a Como: anche Zanetti tra i tedofori
- 20:29 Non c'è solo Cancelo: a destra il problema resta, Marotta chiaro. L'Inter agisca anche per Luis Henrique
- 20:14 La Roma torna a sorridere: Ferguson e Dovbyk fanno 2-0 a Lecce, capitolini a -1 dal Napoli
- 19:59 Meglio zero pareggi che troppi 'nemici' nei paraggi
- 19:44 Casarin: "L'arbitro torni centrale, i varisti facciano meno i ricercatori. E basta con le simulazioni"
- 19:30 La Lazio si muove: offerte per Maldini e per Fabbian. L'ex interista può arrivare a titolo definitivo
- 19:18 Napoli, Conte torna a sorridere: segnali positivi da Neres, con l'Inter potrebbe essere a disposizione
- 19:02 Youth League, l'Inter di Carbone sfiderà il Colonia agli ottavi di finale: definiti data e ora del match
- 18:49 Iuliano: "Inter e Napoli superiori al Milan. Ma i rossoneri possono arrivare con le energie giuste alla fine"
- 18:35 La 'sua' Parma porta bene a Marcus Thuram: l'anno scorso Tikus a segno all'andata e al ritorno
- 18:20 Inter-Bologna, Lautaro domina la scena ma Zielinski resta a ruota
- 18:06 Serie C, Rossini di Torino sarà l'arbitro di Pro Patria-Inter U23 di sabato pomeriggio
- 17:52 Como, Fabregas: "Chivu deve parlare di Scudetto per l'Inter, per noi non è ancora il momento"
- 17:37 Sky - Frattesi non parte per Parma: leggero affaticamento all'adduttore. Darmian e Diouf puntano il Napoli
- 17:24 SI - Bekistas su Luis Henrique? Il tentativo c'è stato, ma l'Inter non intende aprire trattative
- 17:10 Inter e Bologna, occhi sul talento dell'Altamura Doumbia. I nerazzurri lo valutano per l'U23
- 16:55 Il Pisa spreca, il Como non perdona: i lariani vincono 3-0 e irrompono in zona Champions League
- 16:41 Flick dà praticamente il benvenuto a Cancelo: "Non è ancora fatta, ma sarò felice del suo arrivo. Ci rinforzerà"
- 16:28 È morto a 85 anni Gianpaolo Tosel: è stato Giudice Sportivo della Serie A dal 2007 al 2016